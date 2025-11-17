Victor Pãtrãşcan: Stand up Comedy in broken English

Victor Pãtrãşcan live: Stand-up Comedy auf englisch – rebellisch, scharf & urkomisch. Über 60 Länder, tausende Shows & Millionen Lacher.

Lacht mit Europas Comedy-Nomaden Victor Pãtrãşcan – dem rebellischen Comedian-Philosophen, dessen scharfe Pointen ihn in rund 60 Länder, auf Millionen Bildschirme und sogar auf ein paar Regierungs-Blacklists gebracht haben (wahre Geschichte: Die georgische Regierung hat ihn offiziell verbannt, weil er „zu lustig“ ist).

Diese Show steckt voller brandneuem Material, das ihr garantiert noch nicht gehört habt – also nicht verpassen! Victor kommt zurück mit seinem typischen Comedy-Stil: mutige Einsichten, spontane Momente und freche Beobachtungen, die euch auch lange nach dem Lachen noch beschäftigen.

Er provoziert nicht, nur um zu schockieren. Mit Neugier und Feingefühl geht er Themen wie Politik, Kultur, Religion, Identität und all das an, worüber wir online streiten – und live gemeinsam lachen.

Ja, Victor spricht mit dem Publikum – aber nur mit den Mutigen, die sich freiwillig melden. Ihr könnt also überall sitzen, sogar in der ersten Reihe: Er stört euch nur, wenn ihr es wollt.

Ob Local, Expat oder einfach existenziell verloren – diese Show bietet Raum, um gemeinsam über die Absurditäten des modernen Lebens zu lachen. Kommt allein oder bringt Freunde mit – in jedem Fall geht ihr mit vielen Lachern und einem Gedankenanstoß nach Hause.