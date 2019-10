Die Showsensation aus Argentinien. Rhythmus – Musik - Tanz

Choreograph, Tänzer und Multiinstrumentalist Luis Pereyra hat ein ausdrucksstarkes neues Werk geschaffen mit brandneuen Choreographien. Weltpremiere in Wien im Oktober 2019.

Nach dem fulminanten Erfolg im FOLIES BERGÈRE in PARIS mit abendlichen STANDING OVATION kommen sie nun zurück mit ihrer brandneuen Produktion. Aufregend. Verführerisch. Mit noch mehr Rhythmus und Tanz. Wie immer arbeiten sie dicht an den Wurzeln der magischen Kultur Argentiniens. Ein Werk brillant interpretiert von ihrer herausragenden Company an deren Spitze die Startänzer Nicole Nau & Luis Pereyra selber stehen.

Vida! zeigt die neueste Kreation des Choreographen Luis Pereyra, der beim Publikum bereits bekannt ist für seine faszinierenden Inszenierungen.

VIDA! sind emblematische Rhythmen Argentiniens, unverfälscht in ihrer kraftvollen puren Form, inszeniert in einem modernen Werk. Pereyra verzichtet auf Allüren und Klischeés, überzeugt hingegen durch die Intensität des Ursprungs. Der Blick bleibt gerichtet auf das Wesentliche, die Essenz, das Pure.

In VIDA! stellt Luis Pereyra musikalische Höhepunkte wie Säulen auf die Bühne, kreiert originale und einzigartige tänzerischer Interpretation, in denen populäre erfolgreiche, aber längst vergessene archaische Formen wieder auferstehen. Alle Szenen dieser Universen sind zauberhaft kostümiert von einer Kreativen ihres Fachs, Nicole Nau persönlich betreut das Kostümdesign.

So bringen uns Nicole Nau & Luis Pereyra den echten Tango Argentino in seiner magischen puren Form zurück. Diesen Tango Argentino, der in den 80er Jahren die Welt eroberte, Mann und Frau im Bann einer stolzen Umarmung, bei der Beine auf atemberaubende Weise ineinandergreifen. Die Reise führt zu den Rhythmen der Pampa mit seiner Milonga Sureña schwarz-afrikanischer Herkunft. Indianische Tänze entführen in geheimnisvolle Vergangenheit. Die Chacarera aus der Provinz Santiago zeigt hemmungslose Freude und Lebendigkeit, die Zamba hingegen ist der sinnlichste aller argentinischen Tänze. Eine Zärtlichkeit, die berührt. Unfassbar schöne Frauen begegnen dem männlichen Stolz.

Das Malambo-Steppen krönt den Klang der Trommeln und wird nur übertroffen vom rhythmischen Spiel der Boleadoras, diesem faszinierenden Schlagen Kugelbewaffneter Lassos. Eine Kunst, die einst von Santiago Ayala El Chucaro kreiert wurde und die Luis Pereyra ihm zu Ehren in der originalen Form auf die Bühne holt. Nicht nachgeahmte Silikonkugeln klackern hier um die Wette, sondern original Lederumfasste Kugeln, wie sie einst von den Gauchos und Ureinwohnern zum Viehfang und als Waffe genutzt wurden. Die Argentinier steppen als einziges Volk auf allen Seiten der Füße, eine Kunst, die halsbrecherisches Können verlangt.

Nur Nau Pereyra schaffen es, eine solche Intensität auf die Bühne zu stellen. Nicole Nau & Luis Pereyra sind bekannt für diesen Bann, der sie verbindet und den Zuschauer fasziniert.

Eine hinreißend emotionale Show, voller Kraft, die jeden Zuschauer entzückt von den Stühlen zu reißen weiß. Lebendig! Argentinisch. Südamerikanische Emotion pur.

Der betörende Reiz wird durch den fließenden Rollentausch der Tänzer zu Musiker und Sänger intensiviert. Hier stehen Vollblutkünstler auf der Bühne, die alles können. Welterstklasse Tänzer begleitet von Musikern legen hinreißende Musik-und Tanz-, Stepp- und Show-Einlagen der Superlative hin.

Kaum ein Künstler bleibt so konsequent wie Luis Pereyra der originalen lokalen Kultur seines Landes treu. Das mag daran liegen, dass Luis Pereyra seit fast 50 Jahren auf der Bühne steht und die Wurzeln seiner Kultur kennt wie kein anderer. Er selber war über 10 Jahre Protagonist der bahnbrechenden Show „Tango Argentino“, für die er den TONY Award verliehen bekam, er wirkte mit in den wichtigsten Produktionen seines Landes – aber war auch zugleich Kritiker jeder Kunst- und Kulturausverkaufender oder verwässernder Entwicklung. Pereyra schafft auf diese Weise eine Tiefe, die immer wieder aufs Neue berührt und fesselt, einem emotional den Atem raubt. Er schafft ein Werk, in dem moderne Inszenierung verschmilzt mit traditioneller archaischer Kultur Argentiniens, die dieses Land so sehr prägen.

Noch einmal mehr durchbricht Luis Pereyra mit neuer sublimer Choreographie und Repertoire dieser schier unerschöpflichen argentinischen Kultur alle Grenzen und entführt in ungeahnte Lebendigkeit und Tiefe einer Welt, in der Rollen von Mann und Frau so stark definiert sind, dass ihre Begegnung knistert und magischer Zauber entsteht. Das Liebesspiel und Werben, der Stolz der Eingeborenen, das Geheimnis ausgestorbener Kulturen: männliches Kraft und weibliches Feuer begegnen sich auf unterschiedlichste Weise. Freuen Sie sich auf VIDA!