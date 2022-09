Videoworkshop - von einer Idee zum Video

Videos richtig drehen zu können, macht nicht nur große Freude, sondern verleiht auch ganz neue Ausdrucksmöglichkeiten. Auf was bei der Vorbereitung und bei der Produktion von Videos geachtet werden muss, erfährt man in diesem Kurs.

Anhand des Blicks in die Kameratasche eines Profis und von Beispielvideos wird gezeigt, wie das Motiv am besten in Szene gesetzt werden kann. Beim anschließenden Dreh eines eigenen Videos in der Gruppe wird erlernt, wie die richtige Montage der Aufnahmen und die Vertonung mit Musik und Geräuschen funktioniert. Natürlich kann das fertige Video am Ende des Kurses mit nach Hause genommen werden.

Bitte mitbringen: USB-Stick und wer hat, Kamera mit Stativ. Die Kosten für die Nutzung des technischen Equipments (Kameras, Stative, Scheinwerfer usw.) sind in der Teilnahmegebühr enthalten.

Anmeldung bei der Volkshochschule unter Telefon 07931 574300, per E-Mail an vhs@bad-mergentheim.de und im Internet unter www.vhsmgh.de möglich