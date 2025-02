Videoworkshop - Wie mache ich aus einer Idee ein Video?

In diesem Kurs lernen Sie, auf was Sie in der Vorbereitung und bei der Produktion achten müssen. Werfen Sie einen Blick in die Kameratasche eines Profis und lernen Sie an Beispielvideos, wie Sie das Motiv am besten in Szene setzen.

Anschließend werden Sie mit Ihrer Gruppe ein eigenes Video drehen. Im Schnitt lernen Sie die richtige Montage der Aufnahmen und die Vertonung mit Musik und Geräuschen. Das fertige Video können Sie am Ende direkt mit nach Hause nehmen. Lernziele: Erlernen der grundlegenden Einstellungen einer Videokamera, Bildgestaltung: der richtige Bildaufbau und Platzierung eines Motives, Perspektiven, Erstellen eines Skriptes, Abläufe und Organisation bei Dreharbeiten, Einleuchten einer Kulisse/Location, Umgang mit einer Videoschnittsoftware, Schneiden und Nachvertonen mit Geräuschen und Musik eines Videos. Bitte mitbringen (wenn vorhanden): Kamera mit Stativ, USB-Stick.

