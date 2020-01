VIDYA: Das sind Ingeborg Jordan, Yogalehrerin aus Remshalden, und Dieter Voral alias Pepe de Alida, bekannt als Flamenco-Gitarrist, der schon mehrmals in der Alten Seegrasspinnerei aufgetreten ist. Zusammen haben die beiden ein Mantra-Programm entwickelt, mit dem sie eine Brücke zwischen Ost und West, zwischen Tradition und Moderne schlagen wollen. Die Wurzeln des Wortes Mantra sind „manas“ und „tra“, was bedeutet "den Geist beruhigen". Mantras werden traditionell gesungen, um zur Ruhe zu kommen, in eine Art aktive Meditation zu finden. Den Schwingungen und der Energie, die aus dem Klang eines Mantras entstehen, werden heilsame Kräfte zugesprochen. VIDYA interpretieren die alten Silben - vorwiegend in Sanskrit - sowohl traditionell als auch in modernem Stil. Fühle Dich herzlich eingeladen, zu chanten, zu tanzen oder dich von deinen Gedanken davontragen zu lassen, zu träumen. Die heilenden Schwingungen werden jede einzelne Körperzelle, die Herz, deine Seele berühren...