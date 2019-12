Viel zu schade zum Wegwerfen

Kreativ-Workshop für die ganze Familie.

Die Papierkunst AG-Kinder der Gemeinschaftsschule Ludwigsburgs und ihre Leiterin - die Ludwigsburger Papierkünstlerin Sabine Lauster – laden allen Interessierten ab 6 Jahren zu einem offenen Workshop zum Thema „Künstlerisches Gestalten mit ausgelesenen Büchern“ ein.

Einfach Platz nehmen und mitmachen – die AG-Kinder der Gemeinschaftsschule freuen sich auf viele interessierte Besucher.

An verschiedenen Stationen können Interessierte kleine Kunstwerke mit Büchern selbst gestalten, wie z. B. Papierschleifen, Himmelsobjekte, individuelle Karten und Anhänger sowie nutzvolle Upcyclingobjekte.

Eintritt frei, ohne Anmeldung

Kunstobjekte rund ums Thema "Gestalten mit ausgelesenen Büchern", die die 5. + 6. Klässler/innen der Gemeinschaftsschule in Ihrer AG gestaltet haben, wie z. B. dreidimensionale Theater- und Märchenbücher, Lichtobjekte etc. werden im Februar in der Stadtbibliothek in einer Ausstellung gezeigt