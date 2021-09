Vielfalt in Wald und Natur erleben - HeimatWald...wächst nach

Die goldene Jahreszeit lädt uns ein, die Vielfalt in Wald und Natur zu erleben und zu genießen –beim aktiven Tun wieauch beim darüber erfahren.

In der Kreativ-Werkstatt für Kids am Freitag, 1. Oktober, können Kinder ab 6 Jahre einen Kranz aus den Schätzen der bunten, herbstlichen Natur gestalten. Floristin Dorothee Schall zeigt wie es geht,und jeder kann den Herbst hautnah spüren, riechen und ein buntes Kunstwerk herstellen. Das zweistündige Kreativangebot startet um 15 Uhr in Bad Rappenau und kostet 10 € zzgl. Material.Im Wimpfener Wald in Bad Rappenau-Obergimpern, heißt es am Freitag, 8. Oktober um 16.30 Uhr “HeimatWald...wächst nach“. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Abendspaziergang in der Natur“geht’sin den weitläufigen Wald, in dem die Buche weit verbreitetist. Beim Abendspaziergang mit Revierförster Jörg Pfeiffer im Herzstück des Stadtwaldes von Bad Wimpfen, wird aneindrücklichenBeispielen deutlich, dass Waldwirtschaft immer unter der Prämisse der Nachhaltigkeit erfolgt und dass die Natur selbst stetig für Nachwuchs sorgt. Jedoch zeigen sich auch die Herausforderungen, vor die der Waldgestellt wird. Die Veranstaltung ist kostenfrei und dauert rund 2 Stunden.Die ganze Familie ist eingeladen zur „Herbstwanderung mit Lagerfeuer“ am Samstag, 16. Oktober. Um 15Uhr startet die Tourmit Vivien Durlach und Christian Bahls durch das herbstlich-bunte Fünfmühlental und die nahe Umgebung Bad Rappenaus. Im Anschluss an den sportlichen Teil wartet der Ausklang am großen Lagerfeuer mit Stockbrot und warmen Getränken. Das Herbsterlebnis ist für Familien und alle die Lust haben –Hunde sind willkommen!