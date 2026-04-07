Vielfalt verbindet

Für jeden ist etwas dabei!

Freu dich auf ein abwechslungsreiches Programm mit vielen Angeboten rund um Essen, Trinken, Spielen, Feiern, Entdecken und Erleben.

Dich erwarten tolle Mitmachaktionen für Groß und Klein – egal ob du Mitglied bist, einfach neugierig vorbeischaust oder als Gast von nah oder fern dabei bist. Alle sind herzlich willkommen!

Ab 15 Uhr startet außerdem ein buntes Bühnenprogramm. Zusätzlich stellen unsere verschiedenen Abteilungen über 20 Sportarten vor und geben dir spannende Einblicke in ihr vielfältiges Angebot.

Komm vorbei und erlebe einen Tag voller Spaß, Begegnungen und gemeinsamer Erlebnisse!