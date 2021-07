Vielsaitig

Zwei international angesehene Solistinnen im Duett. Da dürften kammermusikalische Glanzlichter vorprogrammiert sein. Bei Castilla Interior vom lettischen Komponisten Peteris Vasks (*1946) in der Interpretation der beiden Ausnahmemusikerinnen und in der akustisch guten wie wohligen Umgebung der Burgkapelle könnte es sein, dass Sie eine Gänsehaut bekommen. Eine Rarität im Konzertsaal ist hingegen der Programmeinstieg: Duo Nr. 1 B-Dur, ein dreisätziges Divertimento vom Mozart- und Paganini-Zeitgenossen Alessandro Rolla, der ein enormes Gesamtwerk an Streich-Duos und Trios hinterlassen hat. Geprägt von melodischem Reiz ist hier aber die erstklassige Technik der beiden Damen gefragt. Solistisch werden beide auch in Erscheinung treten. Nina Karmon hat dafür Bachs Ciaccona aus der Partita Nr. 2 d-Moll BWV 1004 ausgesucht und Friederike Kienle ein weiteres Werk von Vasks, das v.a. durch Sol Gabetta bekannt wurde – Gramata Cellam (Das Buch).