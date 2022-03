Vier Abende: „Ostern bewusst erleben“ - Über das Fest nachdenken und diskutieren

Zu einer bewussten Vorbereitung auf Ostern lädt der Waiblinger Christusbund ein. An vier Abenden geht es um Symbole und Orte von Ostern sowie die Bedeutung aus der Sicht der Bibel. Die Gemeinschaft möchte zum Nachdenken anregen, was Ostern für uns heute bedeutet und was damals geschehen ist.

Start ist am 30. März um 20 Uhr im Gemeinschaftshaus Fuggerstraße 45. Hier geht es um „Gipfelerlebnisse auf Bergen und Hügeln“. Am 6. April um 20 Uhr steht der Garten Gethsemane und seine Bedeutung im Mittelpunkt. „Die Dornenkrone und das Kreuz“ ist der Abend am 13. April um 20 Uhr überschrieben. Beim Abschlussabend am 14. April um 19 Uhr wird zum Tischabendmahl und einer Sederfeier eingeladen. Zu allen Abenden ist eine Anmeldung unter www.christusbund-wn.de oder Telefon 07151 9650965 erforderlich.

Veranstaltungsort: Gemeinschaftshaus Fuggerstraße 45