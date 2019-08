Ellwanger Internationale Filmtage vom 5.9.2019 - 18.9.2019 - Gegen den Strom

Es gibt sie noch: Filmperlen abseits von Blockbustern wie Star Wars und Marvel-Comic-Verfilmungen. In Zusammenarbeit mit dem regina2000 Filmtheater möchte der Stiftsbund Ellwangen fünf vom Cineasten Jürgen Volmer persönlich ausgesuchte Spielfilme, die nicht überall zu sehen sind, Filmbegeisterten in unserer Stadt zugänglich machen. Unter dem Motto „Vier Kontinente und eine Insel“ sollen 5 Filme aus allen Teilen der Welt und von der britischen Insel vorgeführt werden. Zu jedem Film wird es vorab eine kurze Einführung geben. Um eine möglichst hohe Aktualität zu erreichen, wird die konkrete Auswahl der Filme zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Näheres erfahren Sie unter www.ellwangen.de und in der Tagespresse