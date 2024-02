Vier-Länder-Reise - Südliches Afrika

Vortrag mit Bildern von Gudrun Pahl und Robert Moser.

Grandiose Landschaften und eine fast paradiesisch anmutende Tierwelt sind unsere Begleiter auf der Reise durch das Südliche Afrika, die uns vom kargen Namibia über den Caprivi Streifen zu den Victoriafällen führt und in Soweto, Südafrikas "bekanntestem" Township endet. Unterwegs besuchen wir den Etosha Nationalpark mit seiner weiß glitzernden Salzpfanne. Auf unseren Pirschfahrten spüren wir die "Big Five" auf. Im Okavango-Delta gleiten die Mokoros leise durch die Welt des Wassers. Eines der größten Naturwunder der Welt, die Victoria Fälle, warten in Simbabwe auf uns. Aber nicht nur die Landschaften und die Tierwelt, sondern auch das schillernde nebeneinander verschiedenster Ethnien begleiten uns in einem faszinierenden Kontinent mit einer kontrastreichen Vielfalt.