Vier Pianisten

Vier junge Künstler an zwei bzw. vier Klavieren

Der Konzertring Aalen startet in die Saison 2024-2025 mit Klaviermusik von vier erfolgreichen jungen Pianist(inn)en, die allesamt in Aalen und Umgebung aufgewachsen sind. Aber nicht nur hier, sondern überall, wo sie aufgetreten sind, haben die vier jungen Pianistinnen bzw. Pianisten ihr Publikum begeistert.

Teils solistisch, teils zu vier Händen an einem Klavier, teils an zwei Klavieren spielen die jungen Pianist/innen abwechselnd ein Kammermusik-Programm aus der Zeit der Romantik, (u.a. die F-Moll-Fantasie zu 4 Händen von F. Schubert), sowie Werke aus dem 20.Jahrhundert.

Susanna De Secondi) und Elias Opferkuch haben sich im September 2022 zum „Duo Oskar“ zusammengetan. Aus gemeinsamen Teilnahmen an Meisterkursen und Klavierwettbewerben erwuchs ein Duo, das vielfältige Auszeichnungen wie z.B. den 1. Preis beim "Concorso Musicale Internazionale Città di Alessandria" im Jahr 2022 erwerben konnte.

Matteo Weber begann seine pianistische Laufbahn im Alter von 13 Jahren mit dem 1. Preis beim Bach-Wettbewerb Köthen. Nachdem er 2016 beim Klavierpodium München als „Klaviertalent des Jahres“ ausgezeichnet wurde, trat er in folgenden Jahren als Gewinner zahlreicher nationaler wie internationaler Wettbewerbe in Erscheinung wie z.B. beim César Franck Wettbewerb (Brüssel), beim International Music Grand Prix (New York), sowie beim Mendelssohn Hochschulwettbewerb (Berlin).

Leander Brune, der seit seinem 5. Lebensjahr Klavierunterricht erhielt, nahm später zusätzlich Trompeten- und Schlagzeugunterricht, um sinfonische Werke spielen zu können. Er debütierte mit der Jungen Philharmonie Ostwürttemberg im März 2019 als Solist mit Liszts 2. Klavierkonzert. Aktuell ist er Preisträger und Stipendiat verschiedenster Organisationen. Das Piano-Podium Karlsruhe verlieh ihm den Angela-Rosewich-Gedächtnispreis für herausragende junge Pianistinnen und Pianisten.

Das Konzert findet am Freitag, den 20. September 2024 um 20 Uhr in der Stadthalle Aalen statt. Der musikalische Geschäftsführer des Konzertrings Norbert Locher hält ab 19.15 Uhr einen Einführungsvortrag, in dem der die Zuhörer mit einzelnen Werken des darauffolgenden Konzerts vertraut macht.

Karten zum Preis von 25 Euro bis 32 Euro sind ab dem 12. August bei MusikA Aalen, bei der Tourist-Info Aalen, über Reservix und an der Abendkasse erhältlich. Weitere Infos zu den Künstlern, dem Programm und dem Ticket-Verkauf sind auf der Website des Konzertrings Aalen hinterlegt.