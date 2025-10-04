Vier Positionen junger Kunst

Am Samstag, 4.10. um 18 Uhr ist die Hermann Haake Stiftung zu Gast in der Ausstellungshalle und auf der kleinen Bühne des Kunstzentrums Karlskaserne:

1. Überschreiten Malerei, Skulptur, Fotografie - Studierende der ABK Stuttgart »Überschreiten« meint nicht: Ankommen; es meint:­ Losgehen, ohne zu wissen ob der Boden hält und es meint: den Fuß heben über eine Linie, die vielleicht nur gedacht war.

2. come from ­— go for Improvisation mit Fagott, Tuba und live electronic über Luciano Berio: Sequenza XII Beeindruckende Echos, flirrende Intonation und Glissando­effekte lassen die Orientierung im Raum neu begreifen.

3. Transparenz — Klingende Skulpturen Licht und tanzender Schatten, funkelnde Klangskulpturen: Das Broken Frames Syndicate erforscht neue Klangwelten auf eigens entwickelten Instrumenten.

4. Moneygirl: Unreleased Ein intimes Wohnzimmerkonzert - Studierende der ADK-BW Rapperin, Mysterium, Marke – Moneygirl lädt zum Meet & Greet auf dem Haake Festival 2025 in Ludwigsburg ein.

Ronan Whittern — synthetic soundspaces Ausklang in der Bar im Foyer