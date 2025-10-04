Vier Positionen junger Kunst

Haake Festival Oktober 2025

Kunstzentrum Karlskaserne Hindenburgstraße 29, 71638 Ludwigsburg

Am Samstag, 4.10. um 18 Uhr ist die Hermann Haake Stiftung zu Gast in der Ausstellungshalle und auf der kleinen Bühne des Kunstzentrums Karlskaserne:   

1. Überschreiten Malerei, Skulptur, Fotografie - Studierende der ABK Stuttgart »Überschreiten« meint nicht: Ankommen; es meint:­ Losgehen, ohne zu wissen ob der Boden hält und es meint: den Fuß heben über eine Linie, die vielleicht nur gedacht war.

2. come from ­— go for Improvisation mit Fagott, Tuba und live electronic über Luciano Berio: Sequenza XII Beeindruckende Echos, flirrende Intonation und Glissando­effekte lassen die Orientierung im Raum neu begreifen.

3. Transparenz — Klingende Skulpturen Licht und tanzender Schatten, funkelnde Klangskulpturen: Das Broken Frames Syndicate erforscht neue Klangwelten auf eigens entwickelten Instrumenten.

4. Moneygirl: Unreleased Ein intimes Wohnzimmerkonzert - Studierende der ADK-BW Rapperin, Mysterium, Marke – Moneygirl lädt zum Meet & Greet auf dem Haake Festival 2025 in Ludwigsburg ein.  

Ronan Whittern — synthetic soundspaces Ausklang in der Bar im Foyer

Info

Kunstzentrum Karlskaserne Hindenburgstraße 29, 71638 Ludwigsburg
Konzerte & Live-Musik, Kunst & Ausstellungen
Google Kalender - Vier Positionen junger Kunst - 2025-10-04 18:00:00 Google Yahoo Kalender - Vier Positionen junger Kunst - 2025-10-04 18:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Vier Positionen junger Kunst - 2025-10-04 18:00:00 Outlook iCalendar - Vier Positionen junger Kunst - 2025-10-04 18:00:00 ical

Tags