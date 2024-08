Rundum Kultur Kulturfestival

Im Rahmen des Kulturfestivals Nördlingen am 21. / 22. September 2024 ist rundum Kultur geboten.

Rundum Kultur – Kulturraum Theater

Im Kulturraum Theater treffen wir auf ‚dramatische Lokalmatadoren‘. Das beliebte und gefeierte Dramatische Ensemble besticht mit ganz neuen Ansätzen. In der Nördlinger Stadtbibliothek improvisieren die Schauspielerinnen und Schauspieler Szenen – wie gewohnt rasant, skurril und lustig und vor allem überraschend. Neben den regionalen Größen tritt beispielsweise das innovative Theaterkollektiv Gedankensprung mit einem mitreißenden musikalischen Kabarettabend zu den Stichworten ‚Wein, Weiber und Gesang‘ und spritzigem Straßentheater rundum die Märchen der Gebrüder Grimm auf. Lucy’s Waschlappentheater bespielt die Innenstadt mit humorvollen Programmen für Groß und Klein. Vorhang auf für ein unvergessliches Wochenende!

Rundum Kultur – Kulturraum Tanz

Im Kulturraum Tanz begegnen wir einer enormen Bandbreite tänzerischer Ausdrucksformen. Von professionellem Ballett bis zu interkultureller Begegnung ist alles geboten. Mit Ihrer spannenden Kooperation verbinden Barbara J. Lins, Veronika Drescher und Janet Hoffmann die Sprache des Tanzes mit der Lyrik und loten Grenzen von Text, Klang und Körper aus. Die Schülerinnen des Tanzraums präsentieren zauberhafte Choreographien in den Bereichen Ballett, Jazz / Contemporary und Urban Dance. Die Nördlinger Tanzhausgesellschaft besticht mit umwerfenden historischen Kostümen und historischen Tänzen. Samba (mit Jack Brasil), Flamenco (mit Barbara Hennerfeind & Erik Weisenberger), sowie rumänische und ukrainische Tanzgruppen präsentieren Tänze aus aller Welt. Zumba lädt zum Mitmachen ein. Rythm is a Dancer – beim Kulturfestival wird es an Rhythmus sicher nicht fehlen!

Rundum Kultur – Kulturraum Musik

Im Kulturraum Musik begegnen wir vielen Nördlinger Klassikern: Auf der Festivalbühne am Marktplatz sind die Big Band des THG, die FGO Fischgrätorthopäden, die Stadtjazzerey, Blues Nuts, Nordilo und Accoustic Mood mit dabei. Ein ganz besonderes Schmankerl verspricht ein Konzert im Türmerstübchen auf dem Daniel mit Schall und Rauch. Im Rehlenschen Hof ist während mehrerer Streichquartettkonzerte Klassik zum Mitsingen und Mit-freuen geboten, während im Stadtsaal Klösterle die über 200 Musikerinnen und Musiker des Chaosorchesters der Rieser Musikschule in die Klangwelt von Fluch der Karibik entführen. Knaben- und Stadtkapelle, Trommlerkorps sowie die Tanzschule Stolle gestalten einen Tag der offenen Türe in der Spitalmühle, der mit Vorträgen, Konzerten, Tanz- und Musikaufführungen aufwartet. Die verschiedenen Kirchenchöre präsentieren ein umfangreiches Programm in mehreren Nördlinger Gotteshäusern – von Chorkonzerten, Gospelmusik zur Vesperzeit, Orgelbau für Kinder, über nächtliche Taizégebete, Jazz & Spirits bis hin zum Morgenlob ist für jeden und jede etwas dabei. 24 Stunden singen, tanzen, musizieren, rocken und jazzen – das Nördlinger Kulturfestival wird musikalisch!

Rundum Kultur – Kulturraum Heimatliebe

Der Kulturraum Heimatliebe macht die reichhaltige Kulturlandschaft rundum Nördlingen und das Ries sichtbar. Zahlreiche Sonderführungen präsentieren besondere Orte unserer Stadt, das Bayerische Eisenbahnmuseum beeindruckt mit Aktionen, 3D Malerei präsentiert Streetart zum Thema 'Nördlingen rundum die Welt‘ und das Alltagswerk lädt unter dem Motte ‚Helfen und Hoffen‘ zum Essen, Besinnen und Geschichten erleben in die Nördlinger Spitalkirche. Nördlingen hat so einiges zu bieten – damals und heute: Im Riestheater werden die ersten Filmaufnahmen Nördlingens aus den 20er Jahren, kommentiert von Stadtarchivar Dr. Johannes Moosdiele-Hitzler, zu sehen sein und auf der Freifläche rundum den Ochsenzwinger wird zum Picknick-Konzert ‚Rieser.Heimat.Mugge‘ mit Okomod und DJ Volki geladen. Zum ersten Mal wird das Wahrzeichen Nördlingens, der Daniel, mit einem Lichtkunstprojekt illuminiert. Das Kulturfestival Nördlingen verspricht unvergessliche Bilder unserer Heimat!

Rundum Kultur – Kulturraum Denkerwerkstatt

Im Kulturraum Denkerwerkstatt gibt es Lesungen und Vorträge zu erleben. Roman Köster liest im C.H. Beck Museum aus seinem Buch ‚Müll‘. Im Alexanderplatz beschäftigen sich eine Ausstellung aus der Grafiksammlung der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Vorträge mit dem Thema ‚Arzt und Tod‘. Das Cafe Infield präsentiert eine kreative und vielschichtige Vortragsreihe mit dem Titel ‚Aus dem Nähkästchen geplaudert – Meatelheads sind auch nur Menschen‘, die unter anderem die Frage beantwortet, warum Gott Metal mag. Das Museum Augenblick verwandelt sich für ein Wochenende in ein philosophisches Cafe, das zum gemeinsamen Diskutieren und Philosophieren und zum Dialog einlädt. Von Metalheads, über Müll bis Seneca – das Nördlinger Kulturfestival bietet ein buntes Programm für wache Geister!

Rundum Kultur – Kulturraum Kunst

Im Kulturraum Kunst kann man verschiedenen lokalen bildenden Künstlerinnen und Künstlern über die Schulter und ihrem Schaffensprozess zuschauen. Der Kunstverein Nördlingen präsentiert in einer besonderen Ausstellung Großskulpturen des Rieser Künstlers Sebastian Wolf. Im Atelier Schnider-Lang kann man Tischkultur rundum eine Kultfigur entdecken. Unter dem Titel ‚Grenzgänger‘ stellt Thomas Schenk in St. Georg Holzskulpturen aus der Arbeit mit Menschen mit Psychischen Beeinträchtigungen aus. Die Open Air Ausstellung ‚Die Luft zum Atmen‘ lässt die Betrachter und Betrachterinnen Bäume durch die Kunst von Christoph Franke ganz neu erleben. Ganz im Sinne des ‚Tag und Nacht‘ Kulturformats, kann man durch das Projekt Alice in CULTUREland (KultWork) während eines 24h-Kunst-Raves Kunst & Kultur mit allen Sinnen genießen. Das Kulturfestival Nördlingen bietet rundum Kunst!

Rundum Kultur – Kulturraum FÜR ALLE

Der Kulturraum FÜR ALLE bildet die reichhaltige Vielfalt unserer Nördlinger Stadtgesellschaft ab. Ein großer Markt der Kulturen bietet auf dem Obstmarkt eine kulinarische Weltreise und Raum für interkulturelle Begegnung. Die Rieser Volkshochschule Nördlingen e.V. präsentiert im Rathausgewölbe ein Kreativlabor mit zahlreichen Mitmachworkshops. Das Rieskrater- und das Stadtmuseum warten mit spannenden Mitmach-Programmen und langen Museumsnächten auf: So kann man beispielsweise im Stadtmuseum mittels Virtual-Reality-Brille das Verlies unter dem Nördlinger Rathaus besuchen und im Rieskratermuseum selbst mitgebrachte Steine analysieren lassen. Am Hafenmarkt können kleine und große Entdeckerinnen und Entdecker große Klangskulpturen erkunden und in verschiedenen Spielstraßen, Bastelecken und Erlebnismeilen bieten beispielsweise der Kindergarten Naseweis aus Baldingen und die Fachakademie für Sozialpädagogik ein mitreisendes Programm für Familien. Herzstück des Kulturfestivals wird ein Wunschprojekt: In Kooperation mit dem Zebra Stelzentheater, der Organisation Mayors for Peace und verschiedenen lokalen Schulen sammeln wir Wünsche für den Frieden und für unsere Stadt. Aus den Wünschen wird ein überdimensional großer Phönix gebaut, der von den Stelzenläufern begleitet von den Kunstturnerinnen des TSV in einer bunten Parade durch die Stadt getragen wird. Die Wünsche für Nördlingen werden in einem feierlichen ökumenischen Freiluftgottesdienst am Sonntagvormittag der Zukunft übergeben. So wird das Nördlinger Kulturfestival nicht nur eine Momentaufnahme voller Freude und Engagement, sondern beantwortet die Frage, wer wir als Stadt auch in Zukunft sein wollen!