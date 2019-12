Vier Stern Stunden

Komödie von Daniel Glattauermit Günther Maria Halmer, Janina Hartwig, David Paryla u. a.

Münchner Tournee

Im vornehm angehauchten Kur-Ambiente des Nobelhotels trifft ein charismatischer Schriftsteller auf eine geheimnisvolle Burka-Trägerin, eine ehrgeizige Kulturjournalistin und einen überforderten Hotelier – und irgendwo in diesem Szenarium versteckt sich auch noch eine unerschrockene Internet-Bloggerin. Das altehrwürdige Vier-Sterne-Hotel Reichenshoffer, dessen Blütezeit ganz offensichtlich schon länger zurückliegt, wird zum Schauplatz der Begegnung von vier eigenwilligen Charakteren: Da ist Frederic Trömerbusch, der alternde, aber charismatische Schriftsteller, der sich im Rahmen der „Sternstunden“, einer Reihe von Kulturveranstaltungen des Hotels, einem Podiumsgespräch stellen soll: einer Veranstaltung mit Mariella Brem, einer intellektuell hochfliegenden Kulturreferentin, die in ihrer Verehrung und Bewunderung für den großen Dichter gar nicht merkt, dass sie offenen Auges ins Messer der lakonischen Zynismen des ewig schlecht gelaunten Autors läuft. Zwischen beiden zerreißt sich Reichenshoffer junior, der völlig überforderte Hotelerbe, im verzweifelten Kampf gegen versagende Tonanlagen, gefährlich vermummte Gestalten im Publikum und nicht signierte Gästebücher. Und dann ist da noch die junge Lisa, die „Outdoor-Bloggerin“, der wahre Grund für Trömerbuschs Abstecher in die Provinz. Doch Lisa ist nicht wegen Frederic im Hotel, sondern wegen der Idee für einen neuen, höchst brisanten Blog!

Der österreichische Bestseller-Autor Daniel Glattauer („Gut gegen Nordwind“, „Alle sieben Wellen“) spielt virtuos mit aktuellen Reizthemen – von der allgegenwärtigen Eventkultur bis zum hündischen Hype um mehr oder weniger aktuelle Erfolgsschriftsteller, von provozierter und gewachsener Fremdenfeindlichkeit bis zur heuchlerisch beschworenen Willkommenskultur, von den existentiellen Themen großer Literatur bis zur vergänglich-kleinen Form des Internet-Blogs.