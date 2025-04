"Viera Blech" bei der Distelhäuser Brauerei

Distelhäuser Nacht der Blasmusik mit Viera Blech!

Bestuhlung - keine Sitzplatzreservierung!

Ob Festzelt, Festival oder Konzertsaal – die siebenköpfige Ausnahmeformation "Viera Blech" aus Tirol blickt auf zahlreiche Auftritte in ganz Europa, Radio und Fernsehen zurück. Die Berufsmusiker verblüffen mit Stilsicherheit in allen Genres, atemberaubenden Soli, Virtuosität und Vielseitigkeit. Zum Erfolgsrezept der außergewöhnlichen Blasmusikformation zählt zudem eine ordentliche Portion Humor und ein hoher Spaß- und Unterhaltungsfaktor. Viera Blech hat sich in den vergangenen Jahren durch etliche Auftritte in ganz Europa, als Dauergast bei großen Festivals wie "Woodstock der Blasmusik" und nicht zuletzt durch die eigenen Kompositionen und durch eigene große Hits wie "Von Freund zu Freund", "Augenblicke", "Euphoria" oder "Düsco Hüt" international einen klingenden Namen in der Blasmusikszene gemacht.