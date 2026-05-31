Ob Festzelt, Festival oder Konzertsaal – Presse und Publikum sind sich einig: »Viera Blech entkräften alle Vorurteile über Blasmusik und hinterlassen bei ihren Auftritten scharenweise begeisterte Fans«.

Jährlich ca. 50 Konzerte in ganz Europa, zahlreiche Radio- und Fernsehauftritte sowie Einladungen zu großen Blasmusikfestivals im In- und Ausland bestätigen den Erfolg der Musiker, und so kann man Viera Blech schon lange zu den besten und interessantesten Gruppen des gesamten deutschsprachigen Blasmusikgenres zählen. Zudem haben die Musiker mit ihren frischen Ideen und Kompositionen die Entwicklung der Blasmusikszene in den letzten Jahren sicher entscheidend mitgeprägt und positiv beeinflusst. Grund genug, die sieben Blech Jungs zum diesjährigen Saisonfinale in die TauberPhilharmonie einzuladen und damit nach Mnozil Brass, den Egerländern in kleiner Besetzung, Berthold Schick und seinen Allgäu6, Salaputia Brass oder dem Musikkorps der Bundeswehr ein weiteres Blasmusikfest an der Tauber zu präsentieren.