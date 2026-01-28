Nayan Stalder (Hackbrett) Raphael Heggendorn (Cello) Kaspar Eggimann (Akkordeon) Laurin Moor (Kontrabass).

Wir begrüßen aus der Schweizer Hauptstadt Bern: Nayan Stalder (Hackbrett), Raphael Heggendorn (Cello), Kaspar Eggimann (Akkordeon) und Laurin Moor (Bass). Mit ihrem Quartett "Viertaktmotor" sind sie bekannt für ihre einzigartigen Kompositionen rund um die Schweizer Volksmusik. Mitreissend, humorvoll und virtuos brummt und groovt der Viertaktmotor, Stimmungen und Landschaften von nah und fern ziehen mal rasant, mal friedlich vorbei – ganz wie auf einer schier endlosen Fahrt über Land. Mit dabei ihr neues Album «Ändler», welches in einer Co-Produktion mit Schweizer Rundfunk Kultur entstanden ist. Getrieben von Fern- und Heimweh rattert Viertaktmotor quer durch den Morast der aktuellen Schweizer Volksmusik. Rast- und ruhelos halten sie Ausschau nach blühenden Magerwiesen, dem sagenhaften Alpenglühen, aber auch nach Betonwüsten und versprayten Grossstadtmauern. Viertaktmotor gehen der Frage nach, wie man in dieser globalen, schnell getakteten Welt noch Volksmusik machen kann. Mit feinsinniger Musik und archaisch wilder Spiellust geben sie selbst eine wohlklingende, in der Tradition verwurzelte Antwort, die der Zukunft mit offenen Armen entgegengeht.

"Ändler" heißt das zweite Album von Viertaktmotor. „Ändler“ ist ein Wortspiel zwischen „Ländler“ (einem traditionellen Musikstil der Schweizer Volksmusik) und „Ändlech“ (einem Schweizer Wort für endlich).

Übrigens: In der Konzertreihe Gränzgängig im Berner Kulturzentrum PROGR will Viertaktmotor die Weiterentwicklung der aktuellen Volksmusik fördern und die Hauptstadt zum experimentellen Leuchtfeuer für den «Hudigäggeler» machen. So lädt Viertaktmotor fünf mal im Jahr musikalische Gäste in den PROGR ein um gemeinsam mit ihnen neue Volksmusik zu spielen.