Fünfte Sindelfinger Klaviernacht

Seit Jahren arbeiten Michael Kuhn und Christoph Ewers als Klavier-Duo zusammen. Neben den vierhändigen Werken bieten sie in ihren Klavierabenden auch immer solistische Werke, so dass eine abwechslungsreiche Abfolge entsteht.

Im Repertoire finden sich auch immer wieder eigene Bearbeitungen. Neben zahlreichen Konzerten in Deutschland gab es Auftritte in Italien, Spanien, Belgien, Polen und Mazedonien.

Christoph Soldan ist in unserer Region immer wieder aufgetreten. Konzerte mit Orchester und Solo-Abende – u.a. in den Sommerserenaden - machten ihn bekannt. Sein Klavierstudium absolvierte er bei Eliza Hansen in Hamburg, ferner hatte er Unterricht bei Christoph Eschenbach. 1989 nahm er durch kurzfristiges Einspringen an einer Tournee mit Leonard Bernstein nach London und Moskau teil. Er nahm 1996 die Klavierkonzerte Mozarts auf und trat u.a. in der Berliner Philharmonie, im Leipziger Gewandhaus und beim Prager Frühling auf. Sehr erfolgreich waren auch die Lesekonzerte mit Peter Härtling

Die Schlesischen Kammersolisten vereint die Stimmführer der Schlesischen Kammerphilharmonie aus Kattowitz. Zunächst als Quartett gegründet wurde es später um einen Kontrabass erweitert. Das Ensemble trat bei bedeutenden Festivals wie dem Schleswig Holstein Musik Festival, dem MDR Musiksommer oder dem Rheingau Musik Festival auf und arbeitet mit bekannten Musikern zusammen ( Krystof Pendercki, Yehudi Menuhin, Pinchas Zuckerman, Justus Frantz, Christoph Soldan u.a.).