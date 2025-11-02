Viertel vor Nacht

Fitz Zentrum für Figurentheater Eberhardstraße 61, 70173 Stuttgart

Theater mit Figuren, Objekten und Musik

ohne Worte

Wenn die Nacht kommt, träumt man mit geschlossenen Augen … und manchmal auch mit offenen! Tanzt da etwa ein bunter Teppich? Und was schwebt dort majestätisch wie eine Diva? Huscht da nicht ein kleines Etwas herum? … schüchtern, verwirrt, komisch, lustig und übermütig?

Mit fabelhaften visuellen und akustischen Einfällen spielt das Duo florschütz & döhnert mit der Vorstellungskraft von kleinen und großen Menschen. Manchmal genügt ein Stück Stoff, um faszinierende Welten entstehen zu lassen, in denen absurde, erstaunlich lebendige und freiheitsliebende Wesen an der Grenze zwischen Traum und Wirklichkeit zum Leben erweckt werden.

Info

Kinder & Familie
