Viertelfest Alte Weberei

Am Samstag, den 4. Juli 2026 veranstaltet das Forum Alte Weberei, ein Zusammenschluss der Bewohner:innen der Alten Weberei in Tübingen-Lustnau, zum wiederholten Mal das Viertelfest.
Info
Egeriaplatz Egeriaplatz, 72074 Tübingen
Stadt & Weinfeste
bis
Egeriaplatz Egeriaplatz, 72074 Tübingen
Am Samstag, den 4. Juli 2026 veranstaltet das Forum Alte Weberei, ein Zusammenschluss der Bewohner:innen der Alten Weberei in Tübingen-Lustnau, zum wiederholten Mal das Viertelfest.
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH