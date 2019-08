Vierviertel

Der Sommer ist vorbei und auch wir haben genug vom Schwitzen. Doch endlich gibt’s einen Grund zum Aufatmen: ein frischer Wind weht aus dem Osten und soll nun endlich Abhilfe verschaffen – die Rede ist von dem einzigartigen Wirbelwind-Duo Kollektiv Ost!

Die beiden Jungs, die ihre gemeinsamen Ursprünge in Mecklenburg haben, sind hierzulande schon durch so ziemlich jeden namenhaften Club geweht und sorgen regelmäßig mit Veröffentlichungen auf Katermukke, Bar25, Dantze oder 3000Grad für neue, starke und auch inspirierende Windrichtungen in der Szene.

Zum diesjährigen Heidelberger Herbst nähern sie sich uns in Windeseile, um auch den letzten Hitzkopf zum Abkühlen zu bringen und gleichsam auf der Tanzfläche ordentlich für Turbulenzen zu sorgen.

Zur Windkraftverstärkung gibt’s dieses Mal wieder was von unserem Lieblingsplattenschubser auf die Ohren. Wir freuen uns unseren guten Freund SILENCE.KLS, der einfach immer ein Garant für dicken Sound gepaart mit guter Laune ist.

Den Schluss machen wie gewohnt unsere Residents Atréju & Prelle. Wie das ausgeht, wisst ihr ja.