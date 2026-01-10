Vietnam - vom Mekong bis zum Roten Fluss

Vietnam erstaunt heute durch ein rasantes Wirtschaftswachstum, besonders in den Kernräumen Ho Chi Minh Stadt (Saigon) im Süden, Hue und Da Nang im Zentrum sowie Hanoi im Norden

Neben den quirligen Ballungsräumen überrascht das Land gleichermaßen mit einer phantastischer Natur - von Mangrovenwäldern im Mekong-Delta, über die traumhaft schöne Karstlandschaft der Halong-Bucht, bis zum Hochgebirge im äußersten Norden - und einer enormen ethnischen Vielfalt vom tropischen Süden bis zu den kühleren Regionen im Hochgebirge. Bei diesem Länderkundevortrag nimmt Sie der Geograph zumindest mit zahlreichen Bildern mit auf die Reise. Der Vortrag ist zugleich Einführung zu einer gleichnamigen Studienreise (s. dort, weitere Infos unter www.geopuls.de), wobei der Vortrag unabhängig davon für alle an dieser spannenden Region interessierten Menschen gedacht und gemacht ist.