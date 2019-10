Viewintostuttgartsfuture

Ein Thema – unterschiedliche Blickwinkel – verschiedene Inputs – in jeweils neun Minuten Vortrag und Diskussion Gartenbau und Königstraße? Feminismus und Kernerplatz? Künstliche Intelligenz und Uhlandshöhe? #View geht in die zweite Runde.

An diesem Abend werfen wir wieder einen Blick in Stuttgarts Zukunft. Sechs Speaker*innen aus ganz unterschiedlichen Bereichen präsentieren, woran sie mit ihren Initiativen jetzt schon arbeiten und welche Visionen sie dabei verfolgen. Bei der Veranstaltung dabei sind das FF*GZ Stuttgart, Tricky Tine, Arthelps, Zirkus Mutter Erde e.V., Oikocredit, Wanderbaumallee. Die jeweiligen Initiativen/Einrichtungen werden in je 9 Minuten berichten, was ihre Vision von Stuttgart ist und was dafür schon gemacht wird. Im Anschluss daran kann in Baratmosphäre nachgefragt und diskutiert werden. Ein Abend um sich inspirieren zu lassen, auszutauschen und zu vernetzen. Die Gästeliste gibt´s online.

Eine Veranstaltung des Evang. Bildungszentrum Hospitalhof, kreuz & quer (das Programm des kath. Bildungswerks für junge Erwachsene), Evang. Erwachsenen- und Familienbildung in Württemberg in Kooperation mit dem Merlin