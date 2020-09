Viewintostuttgartsfuture

Verkehrswende und Social Entrepreneurship? Digitale Stadt und Züblinparkhaus? Künstliche Intelligenz und Uhlandshöhe?

#View geht in die dritte Runde. An diesem Abend werfen wir wieder einen Blick in Stuttgarts Zukunft. Sechs Speaker*innen aus ganz unterschiedlichen Bereichen präsentieren, woran sie mit ihren Initiativen jetzt schon arbeiten und welche Visionen sie dabei verfolgen. Im Anschluss daran kann in Baratmosphäre nachgefragt und diskutiert werden. Ein Abend, um sich inspirieren zu lassen, auszutauschen und zu vernetzen.