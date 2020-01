Die Viewpoints-Methode stammt ursprünglich aus dem postmodernen Tanz. Sie wurde von der amerikanischen Regisseurin Anne Bogart und ihrer SITI Company weiterentwickelt und auch für Schauspieler*innen und andere Bühnenkünstler*innen zugänglich gemacht. Zeit und Raum werden in neun Bestandteile aufgebrochen, an den einzelnen Komponenten wird intensiv gearbeitet und später werden diese bewusst miteinander kombiniert. Die Bühnensituation wird mithilfe der Viewpoints klarer und die Wahrnehmung für den Raum, die Mitspieler*innen und die Situation geschärft. In diesem sechsstündigen Workshop werden wir uns mit den Viewpoints auseinandersetzen, an unserer Wahrnehmung arbeiten und gemeinsam improvisieren.

Bitte bequeme Kleidung mitbringen!

Leitung Kristin Scheinhütte, Schauspielerin Junges LTT