Viewpoints: An Introduction

Workshop mit Kristin Scheinhütte

Die Viewpoints-Methode stammt ursprünglich aus dem post-mordernen Tanz. Sie wurde von der amerikanischen Regisseurin Anne Bogart und ihrer SITI Company weiternentwickelt. Sie eignet sich besonders gut, um das Ensemble und das Zusammenspiel zu stärken. Die Komponenten Zeit und Raum werden in einzelne Bestandteile dekonstruiert und intensiv untersucht, um anschließend in Improvisationen wieder zusammengefügt zu werden. Die Bühnensituation wird klarer, das Empfinden für den Moment intensiviert und die Wahrnehmung für den Raum, die Mitspieler*innen und die Situation geschärft. Dieser workshop schafft einen Einstieg in die Arbeit mit den Viewpoints.