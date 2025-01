Tanz und Theater entstehen in Raum und Zeit… und durch unsere Körper, die sich durch beides hindurch bewegen.Viewpoints Training ist eine Improvisationstechnik und gleichzeitig ein Wahrnehmungstraining.

Das Training setzt Prozesse in Gang, um die Vorstellungskraft zu beflügeln, den Körper intuitiv einzusetzen und gemeinsam mit der Gruppe kreativ zu werden.In diesem Workshop werden die zentralen Viewpoints vorgestellt und mit ihnen experimentiert. Viewpoints Training ist dabei mehr ein offener Prozess als eine starre Technik. Wir erforschen gemeinsam die neun Viewpoints, die Mary Overlie und Anne Bogart entwickelt haben und entdecken die eigene Spontaneität im Raum, in Bewegung und in der Interaktion mit der Gruppe.