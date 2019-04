Viktoria Mullova und Misha Mullov-Abbado

Traditionelle Musik aus Brasilien & Israel sowie Bearbeitungen nach Johann Sebastian Bach, Robert Schumann u.a.

Viktoria Mullova Violine

Misha Mullov-Abbado Kontrabass

Ein Kammermusikabend der etwas anderen Art führt ein ganz besonderes Mutter-Sohn-Gespann nach Ludwigsburg. Viktoria Mullova gehört zweifelsohne zu den herausragenden Geigerinnen der letzten vier Jahrzehnte. Besonders beeindruckend ist dabei ihre Bandbreite. Bei den Schlossfestspielen etwa begeisterte sie das Publikum mit einem Bach-Recital ebenso wie mit Musik aus den Straßen von Rio. Auch ihr Sohn, Misha Mullov-Abbado, hat sich den Klängen verschrieben. Als Kontrabassist ist er allerdings vor allem in der Welt des Jazz zu Hause. Das klingt auch in seinen Kompositionen und Arrangements immer wieder durch. Man darf also gespannt sein, wie Bach, Schumann und Konsorten in dieser ungewöhnlichen Duo-Besetzung klingen werden.

Im Anschluss an das Konzert findet ein Ausklang statt.