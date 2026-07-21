Viktoria Tolstoy & Jacob Karlzon

Wenn Viktoria Tolstoy und Jacob Karlzon gemeinsam Musik machen, entsteht weit mehr als ein Konzertabend – es entsteht ein intensiver Dialog über Veränderung, Vertrauen und die Kraft der Musik.

Seit nahezu drei Jahrzehnten verbindet die schwedische Sängerin Viktoria Tolstoy und den Pianisten Jacob Karlzon eine außergewöhnliche musikalische Partnerschaft. In einer Welt, die sich ständig verändert, haben sie einen gemeinsamen Klangraum geschaffen, der von Kontinuität, künstlerischer Offenheit und tiefer gegenseitiger Vertrautheit geprägt ist. Ihre Musik erzählt von gelebtem Leben, von Begegnungen, Brüchen und neuen Wegen – intim, poetisch und berührend ehrlich.

Nach zehn Jahren seit ihrer letzten gemeinsamen Veröffentlichung schlagen Tolstoy und Karlzon nun ein neues Kapitel auf. Ihre aktuellen Songs kreisen um die großen Themen unserer Zeit: Wandel, menschliche Nähe und die Suche nach Orientierung in einer komplexen Welt. Dabei entstehen Klanglandschaften voller nordischer Schönheit, emotionaler Tiefe und improvisatorischer Freiheit.

Das Duo vertraut dabei ganz auf die Kraft des Augenblicks: keine kalkulierten Konzepte, sondern pure musikalische Kommunikation. Dieses Vertrauen – ineinander, in die Musik und in den kreativen Prozess – macht ihre Konzerte so besonders. Jede Aufführung entwickelt ihre eigene Dynamik und öffnet einen Raum, in dem Musik unmittelbar verbindet.

Mit ihrer einzigartigen Mischung aus Jazz, skandinavischer Melancholie und atmosphärischer Klangpoesie zählen Viktoria Tolstoy und Jacob Karlzon seit Jahren zu den wichtigsten Stimmen des europäischen Jazz.

Ein bewegender Konzertabend voller Intensität, Nähe und musikalischer Magie – mit zwei Künstlerpersönlichkeiten, die seit Jahrzehnten gemeinsam neue Klangwelten erschaffen.

Besetzung: Viktoria Tolstoy (voc); Jacob Karlzon (p)