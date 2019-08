Kriminalevent

Enrico Fratinelli, der Soßenpapst, wurde in der Küche ermordet und nun gilt es an den Anwesenden, herauszufinden, wer von ihnen der Mörder ist. Comandante ist etwas merkwürdig, denn er hat Fratinelli beleidigt, die Contessa, an der er sich ran schmeißen wollte, Tante Helga, die er verleumdet hat oder gar die Nonne, deren Rezept er gestohlen haben soll? Jeder Anwesende hat gute Gründe, dem Koch Ableben nicht zu betrauern, doch wer ist der Mörder?