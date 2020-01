Villa Zapata presente: Doctor Krapula

Doctor Krapula brechen im Februar 2020 zu Ihrer ersten Winter Tour auf.

Rechtzeitig zum Tourstart haben sie für Deutschland eine neue CD im Gepäck

„Súbele el volumen“ erscheint in Kolumbien in 3-Teilen als EP, die sie für Deutschland zusammen auf einer CD herausbringen werden. Produziert von Niko Cabrera (Drummer) und Doctor Krapula erscheinen ein paar neue Songs, ein paar Cover-Versionen unter anderem von The Clash und Akustik-Songs auf dem Album.

Ihre Musik ist eine kraftvolle Mischung aus Punk, Cumbia, Ska, Hip Hop und Reggae und bietet anspruchsvolle Texte zu sozialen Themen und zum Umweltschutz.