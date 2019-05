Villa Zapata presente: Espana Circo Este

Nachdem das ursprüngliche Event auf mysteriöse Weise verschwunden war hier nochmal. Doppelt hält ja bekanntlich ohnehin besser :D Ein schönes Fest wird es alle Mal...Wer diese unfassbar tanzbare Combo nicht kennt, dem/der sei geholfen: Die Italienisch/argentinische Band España Circo Este hat sich erst vor vier Jahren gegründet, bringen es in diesem kurzen Zeitraum aber schon auf über 500 Live Auftritte! Die 4 Köpfige Musik Karawane begeistert mit einem einzigartigen und originellen Sound. España Circo Este mischen Balkan Beats über HipHop, Rap und Tango-Punk Einflüssen mal mit Geige, mal mit Akkordeon, in einer wunderbar frischen Art. In Italien teilten sie die Bühne bereits unter anderem mit MANU CHAO und GOGOL BORDELLO. Nun machen sie sich 2019 auf den Weg eine ausgiebige Tour und Festivals in Deutschland zu spielen, um auch hier ihr Publikum bei Ihren aufregenden Live Shows zum schwitzen und Tanzen zu bringen.Direkt im Anschluss: Superdirt²Dreckige Elektrobeats vermischen sich mit virtuos gespielten Celloklängen zu einem Ergebnis von bisher noch nie erreichter Tanzbarkeit.