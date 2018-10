Villa Zapata

× Erweitern Ilkay Karakurt

RasgaRasga

Wenn RasgaRasga die Bühne betritt und zu ihrem irren Musikgemisch ansetzen, ist das wie eine Stromschnelle, die dich aus dem Alltag reißt und an einen bunten und glitzernden Ort trägt. Ein Ort des Fallenlassens, des Miteinander und des Moments.Lass dich treiben und tauch ein in ein Meer voller Emotion, Energie und Dynamik – mal euphorisch ausbrechend und dann wieder intim berührend, mal melancholisch flächig um dann wieder rhythmisch nach vorne zu treiben – RasgaRasga bringen mit ihren neuen Songs ihren Herzschlag, ihre Stimmungen und Gefühle auf die Bühne. Mit 16 Instrumenten und 5 Sprachen entwickelt ihre Show einen Sog, der das Publikum nicht freigibt bevor alles erlebt ist. Lass dich mitziehen und nimm auf was geht.

The Magic Mumble Jumble

The Magic Mumble Jumble gehen zurück zum Ursprung der Musik, sie bleiben den analogen Klängen treu – sie verstehen es mit alten Mustern zu brechen und lassen so den Graben zwischen Bühne und Publikum verschwinden. Jedes Konzert ist anders, wird durch verschiedene, spontane Impulse geprägt und somit zu einer einzigartigen Erfahrung.Mit sieben Bandmitgliedern aus unterschiedlichen Ländern, von denen jeder ein ausgezeichneter Solist auf mehreren Instrumenten ist, werden bei The Magic Mumble Jumble weder geografische noch musikalische Grenzen gesetzt. Durch die verschiedenen kulturellen Hintergründe ihrer einzelnen Teile zeigt auch die Musik einen besonderen Reichtum an Abwechslung. Einflüsse aus Folk, Pop, Indie und Jazz sowie eine farbenfrohe Instrumentierung machen den Sound der Band nicht umsonst zu einer neuen Art von Weltmusik.