Vinícius Azzolini Quartet – Tribute to Miles Davis

Vinicius Azzolini stammt ursprünglich aus Porto Alegre in Brasilien. Dort machte er seine ersten musikalischen Schritte und entwickelte dabei bereits ein überaus feines Gespür für Harmonik und Rhythmik, indem er Choro, Samba (brasilianische Volksmusik) und Bossa Nova spielte. Seit Oktober studiert er an der Musikhochschule in Stuttgart Master Instrumentalpädagogik Jazz-Trompete und präsentiert nun mit seinem Quartet ein Tribute to Miles Davis mit einem ausgewählten Programm. Freuen sie sich auf einen Abend voller Jazz Tradition.

Vinícius Azzolini - Trompete

Moritz Langmaier - Klavier

Joel Büttner - Bass

David Giesel - Schlagzeug