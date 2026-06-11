Vince Ebert blickt mit wissenschaftlicher Klarheit und Humor auf die Absurditäten unserer Gegenwart.

Wenn politische Beschlüsse klingen wie Satire und Studien Ergebnisse liefern, die jeder Logik trotzen, wird es selbst für Kabarettisten schwierig, noch einen draufzusetzen. Doch Vince Ebert versucht es trotzdem und zieht Bilanz: Sind wir rationaler, klüger oder besonnener geworden? Spoiler: Nein, sind wir nicht. Zumindest schützen 91% der Bevölkerung ihr Smartphone besser als den eigenen Kopf.

In „Vince of Change“ nimmt der Physiker und Wissenschaftskabarettist unsere Gegenwart unter die Lupe - eine Zeit, in der Gefühle oft stärker wahrgenommen werden als Fakten und persönliche Befindlichkeiten an Einfluss gewinnen. Als angeblicher „alter weißer Mann“ erfindet sich Ebert kurzerhand neu: Als 32-jähriger braungebrannter Surflehrer aus Kalifornien spricht er vollkommen neue Zielgruppen an. Mit Witz und wissenschaftlicher Präzision hält er trotzig die Fahne der Vernunft hoch.