Leider muss die geplante Tour von Vince aus dem Februar in den Herbst verschoben werden. Das Warten auf die neue Musik und die Tour wird sich jedoch lohnen! Die gekauften Tickets behalten die Gültigkeit für die neuen Termine. Ein ausführliches Statement findet ihr auf den Social Media Kanälen des Künstlers.

Zwischen Euphorie und Traurigkeit – Vince verwandelt das Chaos Mitte 20 in ehrliche, hybride Songs. Aus dem Schlafzimmer heraus hat er einen Sound entwickelt, der Indie, Pop und Rap verbindet und dabei immer nach Nähe und Authentizität strebt. Mit „in meinem zimmer sieht es aus wie in meinem kopf“ bringt Vince 2026 sein neues Projekt auf gleichnamige Tour und zeigt live, wie intensiv und nahbar seine Musik geworden ist.

Schon auf seiner ersten Tour hat Vince bleibenden Eindruck hinterlassen. Mit dem neuen Projekt geht er noch einen Schritt weiter und verknüpft Intimität und Energie zu einem Musikerlebnis, das zwischen Euphorie und Nachdenklichkeit pendelt. Ein Konzerterlebnis, das man nicht verpassen sollte – und der perfekte Beweis, warum Vince gerade jetzt gehört werden muss