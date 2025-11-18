Vincent Gross ist kaum zu bremsen – besonders auf der Bühne.

Der 28-jährige Schweizer, geboren am 23. August 1996 in Basel, zieht sein Publikum sofort in seinen Bann. Ob mit mitreißenden Beats oder gefühlvollen Balladen, Vincent verzaubert durch seine Vielseitigkeit – er bringt zum Lachen, bringt zum Tanzen und berührt mit emotionalen Momenten.

Hören Sie seine Sommerhits wie „Ouzo“ (2023) und „Aperol Spritz“ (2024), sowie die aktuelle Single „Drinking Wine, Feeling Fine“, die er gemeinsam mit Olaf der Flipper veröffentlicht hat. Vincent sorgt für unvergessliche und magische Momente – Entertainment pur und eine Überraschungsgarantie an einem Abend voller Emotionen und guter Laune.

Nach dem Auftritt bleibt Vincent nah bei seinen Fans – für Fotos und Autogramme nimmt er sich gerne Zeit. Und danach geht’s weiter: Unsere DJs heizen ein mit bester Schlager- und Partymusik – in der Hazienda, der Dorfdiele und im Almenrausch. Flanieren Sie nach Herzenslust durch den Club Sonnenhof.