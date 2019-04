Vincent Klink liest und erzählt: Angerichtet, herzhaft und scharf!

Vincent Klink ist ein Küchenmeister, der weit über den Topf und den Tellerrand hinausblickt. Der Patron der Stuttgarter Wielandshöhe ist ein Multitalent: Kochkünstler und Literat, Gastronom und Gastrosoph, Jazzmusiker und Komponist, Zeichner und Kalligraph, Verleger – und „intensiver Bibliophiler“.Seit vielen Jahren führt Vincent Klink ein Tage- und Rezeptebuch, in dem er politisiert und philosophiert, diskutiert und interveniert. Klinks Küchenkladde voller Aperçus und Bonmots ist eine kritische Auseinandersetzung und aufklärerische Stellungnahme zu den Fragen unserer Zeit. Vincent Klink, geboren 1949 in Gießen, aufgewachsen in Schwäbisch Gmünd, wo er auch das Restaurant Postillon betrieb und 1978 seinen ersten Michelin-Stern erkochte. Seit 1991 führt er die Stuttgarter Wielandshöhe, deren Namensgeber der oberschwäbische Schriftsteller und Shakespeare-Übersetzer Christoph Martin Wieland ist. Vincent Klink: Angerichtet, herzhaft und scharf!