Vincent Klink: Mein Schwaben

Vincent Klink wirft einen von Selbstironie getränkten Blick auf seine Landsleute: Wie ticken die Schwaben? Warum sind sie so stur, so asketisch, so weinselig, so lustig, so geizig, so großzügig, so vernünftig, so unvernünftig?

Klink führt durch die bewegte schwäbische Geschichte, auf den Spuren jenes Widerspruchsgeists, den er in seiner Heimat beobachtet, von Friedrich Schiller bis Robert Bosch, von den Bauernkriegen bis zu Stuttgart 21. Und natürlich darf ein Gang durch die regionale Küche nicht fehlen, darunter Spezialitäten wie Spätzle oder Maultaschen aber auch Katzengeschrei, Luckelekäs, Ringlesspatzen, oder Gsälz.

Im Gespräch mit Dr. Wolfgang Niess stellt Vincent Klink sein neues Buch vor.

Vincent Klink, geboren 1949, betreibt in Stuttgart das Restaurant Wielandshöhe. In der verbleibenden Zeit musiziert er, widmet sich Holzschnitten, malt und pflegt seine Bienen. Er ist Autor zahlreicher Bestseller, darunter «Sitting Küchenbull» (2009), «Ein Bauch spaziert durch Paris» (2015) und «Ein Bauch spaziert durch Venedig» (2022).

