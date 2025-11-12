Sternekoch Vincent Klink (Wielandshöhe Stuttgart) ist einer der prominentesten Schwaben. Auf seinen Streifzügen durchs Umland und die Gasthäuser seiner Region wirft er einen von Selbstironie getränkten Blick auf seine Landsleute: Wie ticken die Schwaben, die Restdeutschland als ordnungsliebende Häusle-Bauer oder aufmüpfige Wutbürger zu kennen glaubt?

Klink führt durch die bewegte schwäbische Geschichte, auf den Spuren jenes Widerspruchsgeists, den er in seiner Heimat beobachtet, von Friedrich Schiller bis Robert Bosch, von den Bauernkriegen bis zu Stuttgart 21.