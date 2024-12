Vincent Meissner Trio (D)

Manchmal sucht man inmitten der Fülle von Informationen und Erlebnissen etwas anderes: einen Moment der Klarheit, in dem die Stille hörbar wird und jeder Ton zählt.

2019 gegründet und mittlerweile in Leipzig und Paris ansässig, ist das Vincent Meissner Trio mittlerweile fester Bestandteil der jungen und experimentierfreudigen Jazzszene.

Am 26. Januar präsentieren die Drei exklusiv unveröffentlichtes Material ihres neuen Albums, welches 2025 erscheinen wird, als auch Musik ihrer letzten beiden Veröffentlichungen.

In intimer Atmosphäre entfaltet sich die Musik unaufgeregt, fast schwebend, und zieht einen in ihren Bann. Man taucht ein in eine Welt, in der jeder Moment Bedeutung trägt, und spürt, wie sich die Klänge langsam und eindringlich ausbreiten, wie der stetige Takt einer Uhr in einem stillen Raum. Durch die Reduktion auf das Wesentliche und das präzise Zusammenspiel der Musiker entsteht eine Musik, die wenig braucht, um tief zu berühren. Jeder Ton ist bedacht, klar und frei von Schnörkeln – wie ein Gespräch, in dem nur das Nötige ausgesprochen wird, und doch schwingt alles Ungesagte im Raum mit. Man fühlt die Kälte eines klaren Morgens und das Potenzial unentdeckter Möglichkeiten, das darin liegt.

Es ist ein Abend für diejenigen, die zwischen den vielen lauten Stimmen nach etwas Anderen suchen – nach dem Raum zwischen den Tönen, der Stille, die mehr erzählt als Worte. Für jene, die den Wert des Zurückhaltenden erkennen, wird sich hier eine außergewöhnliche Intensität entfalten. Wenn man sich auf diese besondere Art von musikalischem Erlebnis einlässt, wird dieses Konzert in der Dieselstraße zu einem jener seltenen Momente, die in ihrer stillen Präzision eine tiefe, unerwartete Schönheit offenbaren

Vincent Meissner Piano

Josef Ziemetz Bass

Henri Reichmann Drums