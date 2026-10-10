Vincent Varus verbindet englischen Indie-Pop mit eingängigen Melodien und einer unverwechselbaren Stimme. Seine Songs klingen nach Sommer, Fernweh und echten Emotionen – mal tanzbar, mal nachdenklich, immer ehrlich.

Mit drei Studio-EPs und mehr als vier Millionen Streams hat sich Vincent Varus in den vergangenen Jahren ein stetig wachsendes Publikum erspielt. Im Februar 2025 stand er beim deutschen ESC-Vorentscheid von Stefan Raab vor einem Millionenpublikum und performte seinen Song „Coffee“ live bei RTL. Seit 2022 ist er mit fünfköpfiger Band unterwegs, 2025 folgte die erste eigene, fast ausverkaufte Deutschlandtour. Dazu kam ein Support-Auftritt für Lionel Richie bei den Jazzopen Stuttgart.

Das Konzert im Schwanen trifft also einen guten Moment: Vincent Varus ist unterwegs zwischen nächstem Karriereschritt und gewachsener Live-Routine, zwischen neuen Songs und dem angekündigten Debütalbum, das 2027 erscheinen soll. Wer zeitgenössischen Indie-Pop mag, der international anschlussfähig klingt und live direkt beim Publikum landet, bekommt in Waiblingen einen Abend mit Zug, Wärme und klaren Melodien. Es gilt das solidarische Preissystem des Kulturhaus Schwanen.