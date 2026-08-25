Vincent von Flieger – Live 2026

Vincent von Flieger vereint intime Songwriter-Momente mit elektronischen Sounds und atmosphärischen Klangwelten. Schwebend, kraftvoll, zeitkritisch.

Wiederkehrende Sing-along-Momente stellen unmittelbare Nähe zum Publikum her und entfalten eine eindringliche Präsenz. Düster verhallter Indie-Pop trifft auf einen wunderbaren Hang zur Hymne. Radio Zündfunk sagt: „Eigenständig, modern, beeindruckend und großartig komponiert.“ Hinter der Band VVF stehen Menschen aus Design, Kunst und Theater. Ihre Musik ist ein unzensierter Nebenschauplatz, der seit vielen Jahren mit großer Hingabe ausformuliert wird. Ihre Konzerte stehen für wirkliche Begegnung und sind von unverwechselbarer, stilistische Intensität.