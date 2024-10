Vincenzo di Rosa & Thomas Layes

Bereits fünfmal haben die beiden das Publikum in Öhringen schon begeistert. Dann müssen wir sie natürlich nochmal präsentieren.

Erleben Sie ein in eine unvergessliche Nacht voll zeitloser Musik, wenn Tenor Vincenzo di Rosa und Pianist Thomas Layes am 10. November 2024 im scala Öhringen auftreten. Ihr Konzert im Rahmen von Kleinkunst im Kino verspricht eine magische Reise durch die größten Hits von Frank Sinatra, Dean Martin, Charles Aznavour und Edith Piaf und einigen anderen unvergesslichen Künstlern.

Tauchen Sie ein in die Geschichten und Anekdoten über diese legendären Künstler und ihre unsterblichen Songs und genießen Sie die einzigartigen Interpretationen dieser Legenden, dargeboten mit Leidenschaft und Virtuosität. Sie werden begeistert sein von den Welthits wie „My Way, La Mer, Non je ne regrette rien, New York New York, La Vien en rose uva.

Weltweit sind diese beiden Ausnahmekünstler unterwegs und verzaubern die Menschen in Afrika, Katar, Italien, Frankreich und dem Rest von Europa mit Ihrer Musik oder spielen mal eben bei Frank Elstner und Co.