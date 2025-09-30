Vino-Vokal | im Eventraum "bei Dippon´s"

Ein Abend mit vielfältigen Eindrücken aus Kabarett & Satire, Lyrik & Musik mit den Bühnenveteranen Nik Salsflausen und Marius Loy und Weinen vom Schlossgut Hohenbeilstein.

Lachen, grübeln und staunen Sie zu Texten und Musik der beiden Bühnenpoeten Marius Loy und Nik Salsflausen.

Genießen Sie im Wechsel mit dem Live-Programm eine feine, fachkundig begleitete Auswahl unserer Bio-Weine:

Die beliebte Reihe "das literarische Bukett" im neuen Gewand.

Die Bühnenveteranen Nik Salsflausen und Marius Loy zeigen zusammen alle Facetten ihres Repertoires und begleiten Sie durch einen Abend vielfältiger Eindrücke. Nik und Marius standen unter Anderem jahrelang als Teil einer monatlichen Ensemble-Show auf der Bühne und haben ein buntes Bouquet von Ideen mitgebracht: eine Mixtur aus erprobten Stücken und nagelneuem Programm. Musik mit Gesang, Geige und Gitarre, feinmaschige Lyrik, schreiend komische Satire, nuancierte Prosa und die Dynamik zweier Kollegen, die über die Liebe zu Text und Performance eine Freundschaft geschmiedet haben, die sie gelehrt hat: man darf manchmal ein bisschen alles wollen.

Das Programm begleiten ausgewählte Weine, informativ und charmant präsentiert durch Joscha und Silke Dippon.

Zwischendurch gibt es auch die Möglichkeit kleine Genussteller zu erwerben oder die Espressobar zu besuchen.

Anmeldung mit Rechnungsanschrift sowie entsprechender Personenzahl für das Event: