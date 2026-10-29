Vino-Vokal | im Eventraum "bei Dippon´s"

Lachen, grübeln und staunen Sie zu Texten und Musik der beiden Bühnenpoeten Marius Loy und Nektarios Vlachopoulos.

Genießen Sie im Wechsel mit dem Live-Programm eine feine, fachkundig begleitete Auswahl unserer Bio-Weine: die beliebte Reihe "Das literarische Bukett" im neuen Gewand.

Die Bühnenveteranen Nektarios Vlachopoulos und Marius Loy zeigen zusammen alle Facetten ihres Repertoires und begleiten Sie durch einen Abend vielfältiger Eindrücke. Schon im dritten Jahr liest Marius in diesem Format, diesmal allerdings in anderer Begleitung: nämlich an der Seite seines langjährigen Freundes und Weggefährten Nektarios, seines Zeichens vielfach ausgezeichneter Kabarettist und Weltklasse-Alleinunterhalter.

Gemeinsam haben sie ein buntes Bouquet von Ideen mitgebracht: eine Mixtur aus erprobten Stücken und nagelneuem Programm. Feinmaschige Lyrik, urkomische Satire, nuancierte Prosa und die Dynamik zweier Kollegen, die über die Liebe zu Text und Performance eine Freundschaft geschmiedet haben, die sie gelehrt hat: man darf manchmal ein bisschen alles wollen.

Das Programm begleiten ausgewählte Weine, informativ und charmant präsentiert durch Joscha und Silke Dippon. Zwischendurch gibt es auch die Möglichkeit kleine Genussteller zu erwerben oder die Espressobar zu besuchen.

Anmeldung mit Rechnungsanschrift sowie entsprechender Personenzahl für das Event: