VinoKino: "Sterne zum Dessert"

Ort: Veranstaltungsort: Weinhandlung Wein et cetera Uracher Straße 7/1 72581 Dettingen an der Erms

Der Film erzählt die Lebensgeschichte des französischen Patissiers Yazid Ichemrahen. Vom Leben nicht gerade verwöhnt, hat er schon früh sein Faible für das Backen entdeckt. Dabei kann er sich und die Welt vergessen. Als junger Mann macht er seine Leidenschaft zum Beruf, nutzt sein außerordentliches Talent und hat nur eines im Sinn: Er will es allen zeigen und mit seinen süßen Kreationen ganz nach oben! Filmgenuss pur mit Zwischentönen, bei der das Auge mitisst! Wir zeigen den Film von Sébastien Tulard mit Riadh Belaïche in der Hauptrolle und verkosten dazu die passenden Weine in nicht immer nur süßer Begleitung.