Vintage - manches bleibt für immer. Eine szenische Lesung mit musikalischer Begleitung

Die Gruppe „Vintage“ – ein Zusammenschluss einiger Senior*innen des Landesverbands Amateurtheater Baden-Württemberg – präsentiert Texte aus den beiden Schreibprojekten „Jugend ohne Handy“ und „Schaukel des Lebens“.

Diese erzählen von Erinnerungen an frühere Zeiten, sowohl von glücklichen als auch von schmerzlichen Momenten. Die szenische Lesung – musikalisch gespickt mit verschiedenen Ohrwürmern – versetzt ältere Festival-Besucher*innen in ihre Jugendzeitzurück und beantwortet Vertreter*innen der jüngeren Generationen so manche „Wie habt ihr das denn damals gemacht?“-Frage.